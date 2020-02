A Trento Cardinali e Vescovi da cinque continenti nel nome di Chiara Lubich

Posted on

Pasquetta tragica per gli appassionati di volo sportivo. Sono stati recuperati i corpi senza vita della giovane di 16 anni e del suo istruttore 60enne precipitati a bordo di un aereo ultraleggero lunedì pomeriggio in localita’ Cascina Barbina, a Lodi. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 17,30. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo […]