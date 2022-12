A Primiero apre “Cantiere San Nicolò”: focus su tradizioni, usanze e cultura locale

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 18 in Biblioteca a Fiera di Primiero si apre e si presenta l’iniziativa

Primiero (Trento) – Mostre, conferenze e raccolte di testimonianze, per conoscere il Santo, la storia e la geografia del culto (I Luoghi), ma anche i riti e le rappresentazioni vecchie e nuove (I Krampus), i dolci e i cibi, le tradizioni, memorie e immagini di Primiero (Il mio San Nicolò).

Il Cantiere dedicato a San Nicolò, sarà operativo in biblioteca a Fiera di Primiero, fino al prossimo 6 gennaio 2024. Tutti possono partecipare con un contributo diretto o indiretto, rispetto alle esperienze narrate o vissute in prima persona in valle.