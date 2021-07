A Mezzano tornano fino a lunedì 19 luglio, Sagra dei Carmeni e Festa del Carmenin, ma senza Palio degli asini

In questi giorni entra nel vivo anche il ritiro dell’Hellas Verona al campo sportivo intercomunale, recente rinnovato nella zona tribune

Primiero (Trento) – Tornano a Mezzano nel Primiero, la Sagra dei Carmeni e la Festa del Carmenin, che si svolgeranno rispettivamente domenica 18 e lunedì 19 luglio. Domenica il grande mercato e la storica processione.

Sabato 17 luglio, come anteprima della festa, si terrà in piazza Brolo alle 21.30 un concerto degli Articolo 3ntino. Domenica 18 luglio sarà il giorno della Sagra dei Carmeni, con il Grande e tradizionale mercato, con decine di bancarelle snocciolate per le vie del paese, e della Santa Messa solenne delle 10.00. A fare da contorno, fin dal mattino, attività e divertimento per i bambini con le magie del Mago Clown Agide Cervi. Alle 17.00 prenderà il via la coreografica e sentitissima processione della Madonna del Carmine a cui è dedicata la festività. La statua della Vergine sarà portata a spalle dai coscritti dei 18 anni, agghindati in tunica celeste, al seguito del sindaco e due assessori, che aprono il corteo con il crocifisso e le lampade. La giornata si concluderà con il Concerto dei Siver Music in piazza Brolo dalle 20.30.

Lunedì bocce per i vicoli del paese e Mercatino dell’artigianato. La Festa del Carmenin, sarà un’altra intensa giornata all’insegna del divertimento. L’evento più inusuale sarà l’interminabile e combattutissima gara di bocce lungo i vicoli del paese tra Grisoni e Pranovi (le due parti della località), unica nel suo genere in tutt’Italia, giocata da giovani e adulti fin dalle 8 del mattino lungo le vie e nelle piazzette dove fanno bella mostra di sé la trentina di cataste di legna del museo en plein air di Cataste&Canzèi, realizzate da noti artisti e da studenti di istituti d’arte trentini. Quella della gara di bocce è una tradizione che risale a un centinaio di anni fa, ancora sentitissima in paese. Alle 17.30 apriranno le bancarelle del Mercatino dell’artigianato, che si protrarrà nella sera. Per i bambini, in programma durante tutta la giornata animazione con gli asini (l’AsinoBus dei Dalaip dei Pape) e il Mago Clown Agide Cervi.

Hellas Verona in ritiro in questi giorni a Mezzano, comunica che sono esauriti i titoli di accesso sia alla seduta di allenamento mattutina di sabato 17 luglio, che all’amichevole del pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.30) con la Top 22 Calcio Veronese.

Si sconsiglia pertanto vivamente di raggiungere Mezzano di Primiero senza la prenotazione o il ticket online, perché in assenza degli stessi non sarà consentito accedere all’impianto sportivo per tutto l’arco della giornata. La partita sarà trasmessa live sulla pagina Facebook Hellas Verona FC, proprio a beneficio di coloro che non potranno seguirla dal vivo. Tra i convocati al ritiro di Primiero, anche l’ex biancorosso Mattia Turra, classe 2002, con la prima squadra dell’Hellas Verona FC.