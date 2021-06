A Feltre entra nel vivo la Mostra dell’Artigianato, tamponi gratis per sensibilizzare (PROGRAMMA)

Tamponi gratis alla Mostra dell’Artigianato di Feltre in collaborazione con Ulss1 Dolomiti

Feltre (Belluno) – Artigianato in mostra a Feltre fino a domenica 27 giugno. Non mancheranno il Concorso forgiatura e scltura su legno, con moltre altre novità. Ingresso a pagamento.

Nell’ambito delle attività di prevenzione messe in atto su tutto il territorio regionale per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, l’Ulss 1 Dolomiti ha predisposto un’attività supplementare di monitoraggio e sensibilizzazione alle pratiche da adottare, in particolare in concomitanza di eventi e manifestazioni pubbliche che prevedono l’afflusso di molte persone.

Di concerto con il Comune di Feltre e il Comitato organizzatore della Mostra dell’Artigianato, l’Azienda sanitaria sarà presente all’interno della cittadella nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno dalle ore 16 alle ore 20 con un punto informativo, attrezzato anche per l’esecuzione di tamponi “rapidi” antigenici. I visitatori potranno approfittare dell’occasione per sottoporsi, su base volontaria e in modo gratuito, all’esecuzione del tampone.

La postazione sanitaria sarà posizionata in piazzetta De Boni, lungo via Mezzaterra. Da segnalare infine che in tutta l’area della Mostra dell’Artigianato sono in vigore le disposizioni che prevedono l’obbligo dell’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento interpersonale, con accesso contingentato agli stand.

IL PROGRAMMA

SABATO 26 GIUGNO 2021

Ore 9:00 Largo Castaldi

Concorso di forgiatura

Ore 10:00

Apertura stand

Ore 10:00

Simposio di scultura su legno

Ore 15.30 Sala degli Stemmi

Convegno a cura del CFS Belluno. Le professioni in edilizia: il restauro di elementi in ferro battuto



Ore 16:00 – 19:30 Palazzo Borgasio

Dimostrazione di stampa tipografica a cura di Anonima Impressori

Ore 18:00 Sala degli stemmi

Alessandro Marzo Magno, la Gondola e la tratta del legno

Ore 19:45 Museo Rizzarda

“Luci, trasparenze e materia” nella Città di Feltre

Percorso guidato a cura di Isabella Pilo

Ore 21:00 Piazza Maggiore

The Sky Whales, installazione spettacolo

Ingresso € 5,00

Gratuito per i minori di 15 anni

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

Ore 9:00 Largo Castaldi

Concorso di forgiatura

Ore 9:45 Museo Rizzarda

“Fusioni d’autore”. Percorso guidato a cura di Isabella Pilo

Ore 10:00

Apertura Stand

Ore 10:15

Simposio di scultura su legno

Ore 10:00

Consegna diplomi scuola del legno Ore 17:00 Sala degli stemmi – Premiazioni

– Premio Carlo Rizzarda

– Concorso di forgiatura

– Miglior Espositore, premio alla memoria di Giuseppe Da Rold

Ingresso € 5,00

Gratuito per i minori di 15 anni