LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Area sosta lago Schenèr richiede manutenzione, più attenzione ai rifiuti abbandonati da turisti e non solo

Imèr (Trento) – Nella zona del lago dello Schenèr, nel comune di Imèr, in alcune aree di sosta, un nostro lettore ci segnala palizzate rovinate o che necessitano interventi, in una zona davvero unica e molto frequentata in vista della stagione estiva.

Ci vengono segnalati inoltre frequenti abbandoni di rifiuti (sacchi o materiale vario) all’esterno dei contenitori posizionati per rispettare l’ambiente, nei pressi del lago. Ancora una volta l’appello al ‘buonsenso’ anche per i turisti – ma non solo – che frequentano questi luoghi o che sostano solo per poche ore.