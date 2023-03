8 marzo in Trentino, a Primiero incontro con Italia Viva “La scelta: libere dalla violenza”, lunedì 6 marzo alle 20

Prosegue il tour di Italia Viva – ReNew Europe, pronto a portare, ogni lunedì, fino a maggio, in tutto il Trentino, temi e riflessioni. Prossima tappa, lunedì 6 marzo ore 20 a Fiera di Primiero (Sala conferenze in via Terrabugio – Ex Azienda elettrica), a ridosso dell’8 marzo il tema non poteva che essere dedicato al femminile “La scelta: libere dalla violenza”

Trento – “La Festa della Donna va riempita di nuovi contenuti e per il Trentino proponiamo una Strategia provinciale per la parità di genere e anche una Strategia provinciale contro la violenza sulle donne, sono temi centrali in Europa e nel PNRR nazionale – afferma Donatella Conzatti, segretaria Commissione d’inchiesta sul femminicidio del Senato XVIII Legislatura, coordinatrice regionale Italia Viva – ReNew Europe, già senatrice della Repubblica – devono diventare centrali anche in tutto il Trentino. Solo una società paritaria è in grado di dare il meglio di sé in tutti i settori. Sarà una delle nostre 5 priorità per le provinciali del 22 ottobre prossimo”.

L’incontro a Primiero

Sarà moderato da Roberto Sani e vede la presenza di molti ospiti con argomenti che nelle iniziali formano la parola scelta:

SALUTE DONNA – Dott. Fabio Pipinato, docente UTETD (Università della Terza Età e del Tempo Disponibile) della Fondazione Franco De Marchi.

CULTURA DONNA – Prof. Emanuele Corn, docente di Diritto Penale, Università di Trento.

EUROPA DONNA – Dott.ssa Federica Woelk, assistente all’Europarlamento (videocollegamento da Bruxelles).

LAVORO DONNA – Dott. Riccardo Lucatti, già dirigente grandi aziende.

TERRITORIO DONNA – Prof.ssa Stefania Cavagnoli, docente di Linguistica Applicata, Università Tor Vergata e CPO Trento (videocollegamento da Roma)

AUTONOMIA DONNA – Prof.ssa Clara Rigoni, MPI for the Study of Crime, Security and Law (in videocollegamento da Losanna)

Conzatti spiega le motivazioni dell’incontro

I prossimi incontri

Gli appuntamenti dei lunedì di marzo ore 20.00 proseguiranno a: Borgo Valsugana (13 marzo), Bolzano (20 marzo ore 17.30), Trento (20 marzo), Pergine (27 marzo).

Gli appuntamenti dei lunedì di aprile ore 20.00: Mezzocorona (3 aprile), Rovereto (venerdì 14 aprile), Riva del Garda (17 aprile).

Gli appuntamenti dei lunedì di maggio ore 20.00: Malè (8 maggio), Cavalese (15 maggio), Predazzo (22 maggio), Trento (29 maggio).