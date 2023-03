Pasolini, chiesta riapertura caso: “Verificare tre Dna”

NordEst – Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975. Nell’istanza, redatta dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, si chiede di verificare a chi appartengano tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine.

“ Quella notte all’Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo – spiega l’avvocato Maccioni -, ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare ad una verità giudiziaria. Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire per svolgere le indagini per accertare a chi appartengono”.

“Nella prima indagine questo si è fatto in modo parziale – si spiega – vennero esaminati circa 30 Dna ma oggi è tempo di fare verifiche più diffuse tenendo presenti anche le dichiarazioni di Maurizio Abbatino , esponente della Banda della Magliana, che alla Commissione Antimafia dà una giustificazione sul perché Pasolini si recò all’Idroscalo di Ostia.