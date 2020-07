46^ Alpe del Nevegal e 40° Rally San Martino ai nastri di partenza

Con la gara bellunese organizzata da Tre Cime Promotor dal 7 al 9 agosto scatterà il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. Pur tra mille difficoltà, anche la San Martino Corse ha deciso di organizzare la 40^ edizione del San Martino dal 4 al 5 settembre 2020

NordEst – I motori si scaldano nonostante le difficoltà del’emergenza Covid-19. In questi mesi sono state molte le competizioni annullate in tutta Italia. In queste or, arrivano però due conferme importanti.

Procede a ritmo più che serrato il complesso lavoro di organizzazione della 46^ Alpe del Nevegal, round 1 del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020, in programma a Belluno dal 7 al 9 agosto prossimi. Nel quattrocentesco Palazzo dei Rettori, storica sede cittadina dell’Ufficio Territoriale del Governo, il presidente di Tre Cime Promotor Asd, Achille “Brik” Selvestrel”, accompagnato dal presidente della Provincia, Roberto Padrin, ha avuto un costruttivo incontro con la dottoressa Adriana Cogode, Prefetto di Belluno per definire l’organizzazione dell’evento.

Percorso rivisto e molte novità anche ai piedi delle Pale di San Martino. Quasi certamente non si potrà disputare la prova spettacolo in centro a San Martino di Castrozza. La necessità di rispettare il distanziamento sociale e tutte le altre misure di prevenzione/protezione rendono praticamente impossibile l’evento. Ma l’evento è confermato dal 4 al 5 settembre 2020 e gli organizzatori sono già al lavoro per la 40^ edizione.