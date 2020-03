Zaia: “Settimana cruciale, picco 15 aprile, farmaci a casa e patente guariti”, quasi 100mila tamponi: videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile nazionale 30 marzo

Veneto autorizzato da Aifa, in ospedale Padova anche plasma.1680 chiamate con 650 colloqui psicologici in questi giorni. Governatore: “Isolamento sta pagando”

NordEst – Si tornerà alla normalità con gradualità. “Dovremo pensare a un’uscita come a un “soft landing”, dovrà essere graduale, non tanto come uscita dei cittadini ma come riprendere normali condizioni di vita”. Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervistato lunedì da Mattino 5. “Immagino che una delle soluzioni – ha proseguito Zaia – sulla quale noi stiamo lavorando, è quella del test sierologico, in maniera di andare a vedere se si sono formati gli anticorpi, e qui ci vogliono tempistiche, modalità”.

“Vuol dire – ha precisato – che non si aprono porte e finestre e si fanno dieci giorni di movida alla fine del contagio. Dobbiamo pian piano dismettere la mascherina, avere uno screening sempre più perfetto della popolazione, per dire che chi ha gli anticorpi può avere la ‘patente’ di chi è diventato negativo. Stiamo cercando di ragionare anche su questo fronte, in modo da dare una ‘patente’ che attesta che tu hai avuto la risposta anticorpale. C’è anche da dire che abbiamo anche casi di re-infezione. Si tornerà alla normalità – ha concluso Zaia – con gradualità, questo è poco ma sicuro”.

Il Veneto, su autorizzazione dell’Aifa, inizierà inoltre la somministrazione in via precoce ai malati sintomatici dei farmaci sperimentali contro il Covid-19 (come clorochina, idrossiclorochina, e anti-reumatoidi) direttamente a casa. Lo scopo è quello di rallentare la malattia ed evitare i ricoveri in ospedale. L’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, ha autorizzato l’ospedale di Padova all’utilizzo del plasma trattato degli infetti sui ricoverati nella terapia intensiva.

