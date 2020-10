Zaia, favorevole a ridurre periodo quarantena Covid

Posted on

Non si rinuncia tuttavia a qualche ora di svago con spostamenti da realizzarsi in giornata al mare, in campagna o nel verde NordEst – ​La maggioranza di quattro italiani su 10 (43 per cento) ha colto l’opportunità del ponte del 2 giugno per riposare ma tiene anche la gita in giornata per fare un pic […]