Il “VisulaTrio” riscalda San Martino di Castrozza con le musiche dal Mondo: giovedì 28 febbraio alle 17.30 nella “Casa della Montagna”

Non solo Jazz, ma anche linee medioevali, progressive o sudamericane, musica del Mondo per un giovedì alternativo d’inverno ai piedi delle Pale (con ingresso libero)

San Martino di Castrozza (Trento) – Un appuntamento unico, da non perdere per gli appassionati di musiche ‘alternative’ da tutto il mondo. Per i ‘palati fini’ delle sonorità ricercate tra le Dolomiti, con degustazioni di prodotti tipici di qualità in una primavera di musiche d’altri tempi.

Tutto questo e molto di più, sono gli “Incontri d’inverno – AperIncontri” culturali a San Martino di Castrozza, che da alcuni mesi vanno in scena nella suggestiva ‘Sala della Montagna’ in via pez gaiart, tra dipinti e melodie non comuni.

Giovedì 28 febbraio alle ore 17.30 a San Martino di Castrozza, sarà la volta dei “VisualTrio” tra tabal e percussioni, chitarre, basso e melodie orientali, in un giorno che si preannuncia, un ‘caldo’ giovedì di fine inverno.

Chi sono i “VisualTrio”

Federico Sanesi – tabla/percussioni

Giuliano Cramerotti – chitarre

Carlo La Manna – basso

Federico Sanesi – Inizia a studiare percussioni in giovanissima età con i Maestri Italo Savoia, Enrico Lucchini, in seguito con David Searcy presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Si nutre di numerose e fondamentali esperienze artistiche con suo padre Roberto Sanesi, artista, poeta e traduttore. Dal 1980 viaggia in India dove intraprende lo studio del Tabla con il Maestro Pt.Sankha Chatterjee tra Venezia, Calcutta e Berlino. Il suo lavoro di musicista si volge all’integrazione di diverse culture e linguaggi musicali ed extra musicali come teatro, danza, cinema, arti visive e poesia. Dal 2001 insegna Tabla nel Dipartimento “Tradizioni musicali extraeuropee ad indirizzo Indologico” presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Ha svolto attività didattica anche presso i Conservatori di Alessandria, Cagliari, Milano, Padova, Parma e Brescia. Ha tenuto concerti in Europa, Africa, Asia, Nord e Sud America, suonando con musicisti di tutto il mondo.Nel 2012 ha ricevuto una prestigiosa Nomination per i Global Indian Music Awards 2012 per il CD “Dil”, inciso con il grande Sitarista Ustad Shujaat Khan. La sua attività concertistica lo ha visto collaborare con alcuni fra i massimi esponenti del musica classica indiana. Intensa è la sua attività concertistica.

Giuliano Cramerotti – Inizia lo studio della chitarra a Bologna con Sergio Mandini e successivamente con Tommaso Lama. In seguito frequenta seminari tenuti da Franco D’Andrea, Bruno Tommaso e Dave Holland. Nel ’83 suona a Firenze nell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal maestro Diego Dini Ciacci. Dal ‘84 al ’85 insegna chitarra jazz presso la scuola musicale di Bassano diretta da L.Terrj. Fra ’84 e il ‘91 suona nella Big Swing Orchestra diretta da Attilio Donadio e con essa partecipa all’incisione dell’LP omonimo. Dal 87 al 91 fa parte dell’orchestra laboratorio nell’ambito della rassegna Itinerari Jazz di Trento. Dal ’92 al ’93 collabora con l’orchestra diretta da Bruno Tommaso per l’esecuzione dal vivo di colonne sonore. Nel ’93 fa parte dell’orchestra del Festival di Musica ‘900. Nel ’95 pubblica con il gruppo Triko il CD omonimo. Nel ’96 collabora alla colonna sonora di Carlo LA Manna per il libro Similaun. Nel ’97 e ’98 tiene i seminari sull’improvvisazione presso la Scuola Musicale di Pergine. Nel ’98 suona in concerto con Gianni Basso. E’ stato insegnante di chitarra presso la scuola Music Time CPM Network. Con il gruppo Triko ha partecipato ai festival jazz di Laives di Bergamo e alla rassegna jazz di Kempten in Germania. Nel ’99 fonda il gruppo di musica etnica Trioamaro con il quale partecipa a numerose rassegne e festival internazionali e con il quale ha inciso il CD Azonzo per l’etichetta Ethnoworld. Nel 2001 entra nella New Project Jazz Orchestra con la quale incide due CD. Dal 1999 al 2006 insegna presso il Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto. Recentemente ha inciso tre CD con i gruppi guidati dal contrabbassista Stefano Colpi. Nel 2017 si esibisce accanto all’armonicista Max De Aloe. In Organ trio ha suonato con Tony Monaco.

Carlo La Manna – Nel 1977-1978 studia batteria a Siena con il batterista Giulio Capitozzo. Nel 1983-1986 studia jazz con musicisti americani come Sam Rivers, Ron Carter, Billy Tompson, all’interno della rassegna musicale di “Umbria jazz”. Nel 1987-1989 partecipa ai corsi di danza jazz della scuola “ La Formie” e nel 1990-1998 studia contrabbasso “classico” con il maestro Stefano Colpi. In seguito studia violoncello con il maestro Francesco Chiech, e successivamente con il maestro Leonardo Sapere e Lorenzo Corbolini. Partecipa ai seminari di danza contemporanea della Compagnia Abbondanza-Bertoni (1995 2003). Nel 2007 studia la Nikel Arpa con il maestro Marco Ambrosini.

1992-2000 – Inventa il metodo di musica movimento immagine “Atmosfera”, sperimentato negli asili e nelle scuole elementari, medie, superiori del Trentino, oltre ad essere assorbito da cooperative per disabili e di recupero per tossicodipendenti.

1993-2006 Docente presso il Centro didattico Musica Teatro Danza di Rovereto come insegnante di basso elettrico, corsi per musica d’insieme, corsi per bambini e successivamente il progetto ABE per disabili.

2017/18 – Morbegno, scuole medie Damiano Chiesa. Teatro e musica nel progetto “Regina Zimet”. Ha collaborato con: Andrea Braido, Corrado Bungaro, Bebbe Grillo, Sam Rivers, Compagnia Abbondanza/Bertoni, Arvo Pàrt, Philip Glass, Antonella Ruggero, Mark Harris, Paolo Scarnecchia, Riccardo Tesi, Alessandro Pipino, Giovanni Sollima, Daniele Di Bonaventura, Marco Ambrosini, Paolo Vinaccia, Gianluca Petrella, Elias Nardi, Nazanin Piri Iri, Vincenzo Zitello, Max De Aloe, Mari Boine, Mark Francombe, Roger Ludvigsen, Snorre Bjerck, Baba Sissokò, Karin Nakagawa, Federico Sanesi.

Direzioni artistiche: Le Strie – (Nogaredo) – 2000 2006; OrtinParco – (Levico Terme) – 2004/2018; Parco di Note – (Levico Terme) – 2004/20018; Suoni delle Dolomiti – dal 2003/2017; Ice Music – (Val Senales) 2007/2008 – 2017/2018; Nice cello tour – con Giovanni Sollima ( Italia 2018/ 2019). Inoltre, è autore di numerose colonne sonore e svolge una intensa attività concertistica.

Il programma

Musiche originali occidentali – orientali

Un incontro, con studi e percorsi diversi.

Musica immaginata scritta ed improvvisata.

Suoni morbidi mischiati tra l’oriente e l’occidente.

Le tracce sono ispirate all’intuizione,

composte quindi con molta libertà.

I titoli sono fotografie private, lettere immaginate

in bianco e nero.

Il suono delle Tabla si contraddistingue nelle atmosfere create dalla chitarra con il contrappunto del basso Fretless, creando una musica molto ispirata anche se complessa e ritmica.

Non solo Jazz quindi, non mancano infatti linee medioevali, progressive o sudamericane, musica del Mondo.

Prossimo concerto alla ‘Casa della Montagna’ “Incontri d’inverno – Aperincontri”

28 marzo 2019 – ore 17.30 “Elias Nardi & Carlo La Manna”

(musiche originali occidentali – orientali)

