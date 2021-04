Festival economia 2021, apertura con premio Nobel Michael Kremer

Posted on

“Profughi devono spronare politica e società” Bolzano – “Da oltre 70 anni viviamo un’epoca di pace che ha reso possibile lo sviluppo, la crescita e il benessere. Ma non dobbiamo dimenticare che la pace non è qualcosa di scontato, tutt’altro, e per ricordarsene basta guardare alle guerre che bussano alle porte dell’Europa”. Lo afferma il […]