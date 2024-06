Dolomiti, escursioni in quota: attenzione alla neve. Grande lavoro dei rifugisti

NordEst – Le recenti precipitazioni nevose e piovose, con relativo abbassamento delle temperature, soprattutto in quota, rendono ancora inagibili o perlomeno insidiosi alcuni sentieri e vie ferrate della nostra provincia ma non solo, soprattutto quelli che portano in alta quota. Si consiglia di fare sempre riferimento alle comunicazioni ufficiali divulgate da Sat-Società degli Alpinisti Tridentini, gestori dei singoli rifugi e Associazione Rifugi del Trentino, Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, Collegio Guide Alpine del Trentino, e Provincia Autonoma di Trento.

Nei prossimi giorni, la situazione meteo non accenna a significativi miglioramenti ed alcuni tracciati potrebbero essere ancora insidiosi. Molti sentieri attrezzati potrebbero ancora avere anche cavi di sicurezza o altri strumenti ancora coperti da neve rendendone più difficile l’attraversamento, la stessa neve potrebbe coprire il tracciato ostacolandone l’individuazione.