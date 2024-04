Folla ad Istrana per l´ultimo volo del jet AMX “il Topone” con la PAN. Dal 2027/8 lascia anche il Tornado (VIDEO)

Presenti il ministro Carlo Nordio, tanti sindaci e autorità locali, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e il comandante Emanuele Chiadroni. Tanta emozione e oltre diecimila persone per il grande evento con le Frecce

NordEst – Ultimo volo venerdì 5 aprile 2024, per i cinque caccia “Amx” dell’Aeronautica militare ancora in servizio. Nella base del 51/o stormo di Istrana (Treviso), i velivoli si sono esibiti di fronte ad alcune migliaia di persone, gran parte all’interno dell’aeroporto, ma molte assiepate anche all’esterno della pista, accompagnati da una performance di “allenamento” di quattro aerei delle Frecce Tricolori. Gli Amx, i jet più impiegati nella storia dall’Aeronautica italiana, vengono dismessi dopo 35 anni di operatività, per essere sostituiti da nuovi modelli. Quattro dei cinque esemplari, due monoposto e due biposto, saranno collocati all’aeroporto di Piacenza, sede individuata per la realizzazione del Flying Museum dell’Aeronautica Militare. Non è tuttavia escluso un loro impiego anche per operazioni di addestramento e per sperimentazioni della propulsione aerea con biocarburanti.

L’evento

Il velivolo nel corso della sua vita operativa è stato impiegato in molti teatri operativi tra cui Balcani, Libia, Afghanistan e Iraq, passando dai climi gelidi della Norvegia e del Canada alla sabbia del Kuwait. È stato importante anche il contributo in campo nazionale, dove ha operato nelle preziose missioni di ricognizione fotografica durante le emergenze e pubbliche calamità, come ad esempio terremoti e alluvioni. Per la cerimonia di phase out, l’AMX ha sorvolato in formazione anche con gli F-35, Eurofighter, Tornado e 4 MB.339PAN delle

Frecce Tricolori.

Amx “special color”

Dopo 35 anni di gloriosa e intensa attività operativa, per la cerimonia di phase out del velivolo AMX non poteva mancare la versione ‘special color’. Sulla deriva sono presenti un pilota che saluta al fregio avvolto dal tricolore, elementi che contraddistinguono l’AeronauticaMilitare e la frase “Volatus ad astra, memoria in aeternum”

