Incendio a Lamon e incidente a Busche: vigili del fuoco bellunesi mobilitati giovedì

Nuova interruzione sulla strada SP79 del passo Brocon nella frazione di Ronco, nel comune di Canal San Bovo. Un tratto di strada molto discusso, in estate per gli incidenti anche gravi che coinvolgono molti motociclisti, in inverno per la caduta di importanti valanghe. Giovedì sera la strada provinciale 79 del passo Brocon era nuovamente chiusa […]