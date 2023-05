Vigili del fuoco di Primiero mobilitati lunedì sera a Tonadico

L’emergenza è scattata verso le 22 di lunedì sera. Ancora una volta la rapidità dei volontari evita il propagarsi delle fiamme divampate dal contatore elettrico del garage comunale. Verifiche in corso sulle cause

Tonadico (Trento) – Vigili del fuoco volontari di Primiero mobilitati lunedì sera a Tonadico per un incendio al contatore elettrico del parcheggio interrato del Comune di Primiero, in via Aisemponeri a Tonadico.

“Siamo intervenuti alle 22.05 – spiega il comandante Mauro Gobber – su allertamento della centrale 115 con 5 mezzi e 20 uomini. Subito è stato evacuato il denso fumo all’interno del locale, con un ventilatore e successivamente è stato spento il focolaio”.

Immediato l’intervento sul posto anche degli addetti di Acsm che hanno ripristinato l’alimentazione elettrica agli edifici vicini in pochissimo tempo. Presenti in zona anche i Carabinieri di Canal San Bovo per le verifiche del caso. L’intervento è terminato verso le 23.30 di lunedì.