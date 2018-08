Vigili del fuoco del Vanoi in azione a Ferragosto a Caoria. A Mezzano incidenti stradali non gravi

Connect on Linked in

Intervento dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo nel tardo pomeriggio di mercoledì a Caoria. Mattina di gran lavoro anche a Mezzano

Caoria/Mezzano (Trento) – Principio di incendio in una abitazione rurale, in località ‘Losi’ a Caoria, nella Valle del Vanoi, nel pomeriggio di ferragosto.

Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un rogo in una casa della zona, prontamente domato.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco del Corpo di Canal San Bovo, ha infatti evitato che le fiamme si estendessero dall’abitazione ad altri edifici vicini.

I Vigili hanno lavorato per diverse ore nel tardo pomeriggio, per mettere in sicurezza la struttura interessata dalle fiamme.

Intervento anche a Mezzano

Doppio incidente a Mezzano (zona Sorrive – Caseificio) nella mattinata di Ferragosto sulla tangenziale che porta a Fiera di Primiero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della zona che hanno messo in sicurezza i mezzi e ripulito la strada.

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale del 118 Trentino Emergenza, due persone sono state trasferite all’ospedale di Feltre in codice giallo in ambulanza. Si tratta di una donna di 25 anni e un giovane di 28 anni.

Rallentamenti al traffico si sono registrati in zona fino alle 13.