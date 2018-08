Primiero, sabato 18 agosto 2018 riapre l’Ex Ingros Coop a Transacqua, l’annuncio durante la solenne messa di Ferragosto a Fiera

Fiera di Primiero (Trento) – Una notizia attesa da mesi e finalmente arrivata.

Da sabato 18 agosto riaprirà ufficialmente il supermercato Coop di viale Piave a Transacqua, nel Primiero.

Il nuovo punto commerciale – inaugurato e chiuso pochi anni dopo – è stato al centro di un lungo contenzioso giudiziario durato diversi anni. Ora la lieta notizia. Da sabato mattina il negozio riaprirà al pubblico.

Dopo giorni di indiscrezioni e anticipazioni, la notizia ufficiale è arrivata dal decano di Primiero don Giusepe Da Pra, nel giorno di Ferragosto.

Durante la tradizionale santa messa a Fiera di Primiero, il parroco ha annunciato la riapertura del centro Coop di Transacqua, ringraziando in particolare quanti si sono adoperati per la soluzione del problema.

Una bella notizia per villeggianti e residenti – ha evidenziato il decano – ma soprattutto per le famiglie dei molti dipendenti che vi lavorano.

Nei giorni scorsi il via libera della commissione edilizia del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dell’istanza di costruzione in sanatoria presentata dalla società Primiero Sviluppo srl, nel lotto A di viale Piave – Si tratta di quella che nel passato veniva chiamata concessione edilizia in sanatoria e che riguarda ora il complesso edilizio all’entrata del paese di Transacqua, sede della Famiglia cooperativa. Concessione molto travagliata, viste le diverse riunioni che la commissione ha dovuto fare per il via libera definitivo, seguita da un iter burocratico molto complicato. Proprio in questi giorni intanto, sono stati completati i lavori di adeguamento urbanistico che erano stati richiesti e nelle prossime ore si procederà al rifornimento del supermercato con la merce, per essere pronti a riaprire sabato mattina. Il nuovo centro commerciale era chiuso da lunedì 9 gennaio 2017 a causa del provvedimento di revoca della licenza commerciale da parte del sindaco del Comune di Primiero San Martino. Il provvedimento seguiva la decisione del Consiglio di Stato dell’ottobre 2015 che aveva convalidato l’annullamento delle concessioni e licenze commerciali rilasciate dall’allora comune di Transacqua.

