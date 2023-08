Viel del Pan, bimba veneta di 3 anni precipita da un masso: elitrasportata al santa Chiara

Una bambina di tre anni di Montebelluna (Treviso) è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, dopo essersi infortunata sul sentiero Viel del Pan (Canazei, Val di Fassa), nei pressi del rifugio Fredarola

Canazei (Trento) – La bambina si trovava su un grosso masso quando è caduta per diversi metri, atterrando sull’erba del pendio sottostante, rimanendo sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato poco prima delle 12 da parte dei familiari.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e della Stazione di competenza Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, decollato da Pontives, è atterrato a Canazei per recuperare a bordo un operatore della Stazione Alta Val di Fassa. Una volta in quota, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria e il secondo soccorritore. La bambina è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.