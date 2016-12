Vicenza – Prosegue il mercatino “Magico Natale” con trentotto ampi e accoglienti chalet in legno allestiti tra corso Fogazzaro, via Cesare Battisti e corso Palladio fino a domenica 8 gennaio 2017, a cura dall’associazione dei commercianti “Vivere Fogazzaro Vicenza”.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle 15.30 è in programma intrattenimento con Arte del Sorridere del prestigiatore Andrea Cappelletto, a cura dell’Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Info:goldlion66@gmail.com

Sabato 3 dicembre tornerà in piazza Castello dalle 7 alle 20 Passioni e collezionismo – Mostra mercato di arte e vintage, oggetti ricercati dai collezionisti o semplici cultori di cose che non tramontano mai. Oltre alle immancabili monete e banconote, si potranno trovare dischi di vinile, cartoline e francobolli, giocattoli, libri ingialliti, fumetti e stampe, orologi e quant’altro è al centro di una passione. Spazio poi alla consolidata sezione dedicata all’arte ed al vintage. Passioni e collezionismo è organizzata dall’Associazione Culturale “Il Tritone” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Informazioni: Associazione Culturale “Il Tritone” – tel. 0444 323863 – info@iltritone.info

Ancora sabato 3 e domenica 4 dicembre (e dall’8 al 10 dicembre) in piazza delle Erbe si svolgerà Fuori Mercato – rassegna di Natale di artigianato creativo, remake e arte con dalle 9 alle 19 che offrirà idee per i regali con l’esposizione di artigianato creativo e artistico insieme ad articoli di abbigliamento, accessori per la casa e gioielli vari. Verranno proposti anche presepi natalizi: il ricavato della vendita verrà devoluto alle popolazioni del Mato Grosso.

Sarà possibile partecipare ad un laboratorio di carta fatta a mano grazie alla collaborazione di Italo Guerrini (classe 1932), importante maestro cartaio italiano che regalerà ai bambini partecipanti un biglietto natalizio completamente fatto a mano a partire dalla carta. Sarà accompagnato dalle sue nipoti.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Informazioni: Associazione Culturale Pandora tel. 3470802580, associazioneculturalepandora@gmail.com

L’associazione “Vetrine del Centro Storico”, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione, propone Natale con le Vetrine per allietare le giornate con attività di animazione a partire dal 4 dicembre.

Domenica 4 dicembre (e giovedì 8) si inizierà con “L’arte della luce”, spettacolo del fuoco che si terrà dalle 15.30 alle 18.30 lungo corso Palladio dove ci saranno tre postazioni con giocolerie del fuoco. Informazioni: vetrinecentrostorico@gmail.com

Sabato 3 e domenica 4 dicembre (e per i due fine settimana successivi) al campo di Calcio di via Natta si terrà Calciotto, torneo di calcio a 7 che coinvolgerà le comunità etniche della città, a cura di Civica convivenza di Vicenza e Provincia e dell’assessorato alla formazione – ufficio sport.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre prende il via Play art, laboratori ludico ricreativi dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni, completamente gratuiti, che consente agli adulti di effettuare i loro acquisti nel centro storico di Vicenza in totale relax e ai più piccoli di vivere un’esperienza coinvolgente, seguiti da personale specializzato dell’associazione ARDEA per la didattica museale che cura l’iniziativa insieme a Confcommercio Vicenza e l’assessorato alla crescita. l servizio sarà attivo dalle 15 alle 19.30. La disponibilità massima è di 40 posti. Per far partecipare i bambini a PLAY ART i genitori dovranno semplicemente portare i loro figli a Palazzo Chiericati – aula didattica, negli orari di svolgimento del servizio (ingresso laterale, fronte parcheggio di piazza Matteotti).

Sabato 3 e domenica 4 dicembre il tema sarà “La città dipinta”: l‘immagine della nostra città, presente in alcune opere del Cinquecento a palazzo Chiericati, offrirà l’opportunità di scoprire la Vicenza antica, con le torri, i ponti e i palazzi oggi scomparsi.

La realizzazione di uno skyline con materiale appositamente pensato concluderà l’esperienza didattica in tempi e modi appropriati all’età. Per informazioni: playart.vishopping.it.

