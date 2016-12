di Bruno Bonat

Tonadico (Trento) - Anche quest’anno viene riproposta a Tonadico la manifestazione “Di Presepe in presepe” che nelle passate edizioni ha ottenuto sempre grande successo. Tonadico, definito “paese pinacoteca”, è ricco di molte case affrescate, edifici antichi e angoli caratteristici.

In questa scenografia suggestiva, dal 1992, il Circolo Culturale “Castel Pietra” propone nel periodo delle festività natalizie questa manifestazione incentrata sul presepio. Il Centro storico di Tonadico, uno dei paesi più antichi del Primiero, si trasforma così in un piccolo museo all’aperto: protagonisti sono i numerosi presepi che gli abitanti allestiscono negli angoli più suggestivi del paese.

Di cera, legno, carta, stoffa o argilla, eseguiti con varie tecniche, i presepi sono tutti contraddistinti da grande fantasia e creatività e,questa, unita a materiali semplici, da vita e vere e proprie opere d’arte. Particolarmente interessante il presepio con le statue di cartapesta a grandezza naturale allestito nel suggestivo sottoportico di piazza Canopi. Quest’anno verrà allestito un presepio con i personaggi, in grandezza naturale, che indossano il caratteristico costume di Primiero; un altro, sarà incentrato sul tema della Prima Guerra Mondiale; ce ne saranno poi una serie in ceramica artistica.

I presepi si trovano all’esterno delle abitazioni oppure al loro interno e si possono visitare in qualsiasi momento della giornata. Particolarmente suggestiva risulta la visita nelle ore serali o notturne.

Accanto a presepi di buona fattura (del tipo tradizionale o artistici) ve ne sono molti altri costruiti con materiale molto semplice e che riscuotono sempre grande successo; non mancano, poi, i presepi etnici.

Palazzo Scopoli dal 18 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017

Orario: tutti i giorni 16.00-19.00 – Chiuso il 25 dicembre

Nella mostra sono esposti lavori realizzati dagli allievi della Scuola Professionale per l’Artigianato Artistico di Ortisei (Bolzano): “Siamo studenti del corso di specializzazione di scultura su legno a Ortisei. Il corso che frequentiamo si basa sulla pratica; nella scultura soprattutto, ma anche nel modellato e nel disegno. La nostra classe è composta da un gruppo eterogeneo di persone, per età, provenienza ed esperienza. Abbiamo la possibilità di frequentare questo corso per tre anni, quindi c’è chi di noi è al primo, al secondo o al terzo anno. In occasione di questa mostra abbiamo interpretato ed espresso, ciascuno a modo suo, il tema proposto: Natale”.