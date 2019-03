Famiglia, Vescovo Verona: valore anche in altre unioni

Connect on Linked in

Don Mazzi: baggianate, io andrei a contromanifestazione

NordEst – La famiglia “è una sola, non esiste quella tradizionale e quella moderna”, e poi “ci sono le altre forme come le unioni civili che hanno un grande valore, non ci può e non ci deve essere scontro tra questi ma dialogo e rispetto reciproco”. Lo afferma il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, in un’intervista pubblicata oggi su L’Arena, in cui ribadisce che andrà al Congresso mondiale delle famiglie “a portare un saluto e il messaggio di Papa Francesco sulla famiglia“.

Per il veronese don Antonio Mazzi “il problema vero è che questo non è un congresso, questa è un’ammucchiata di persone che dicono una serie di baggianate, alcune sarebbero anche giuste, ma sono dette in modo sbagliato.

Le cose serie vanno fatte in modo serio. Altrimenti diventano banalità”. E alla domanda se andrebbe a sfilare con quelli della contromanifestazione, don Mazzi risponde: “Se potessi, lo farei. Comunque, secondo me, più che manifestare o contromanifestare, sarebbe meglio fare”.