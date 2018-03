Il Vescovo di Belluno Feltre monsignor Marangoni visita l’Hospice “Le Vette”

Connect on Linked in

Il Vescovo ha incontrato le persone ricoverate, portando una benedizione e parole di sollievo e si è raccolto, con la direzione dell’Ulss Dolomiti, il personale dell’Hospice e i volontari di Mano Amica in un momento di riflessione e di preghiera nella stanza del silenzio, invocando la benedizione della Madonna della Tenerezza

NordEst – L’Hospice è la struttura territoriale che si integra con la rete delle cure palliative domiciliari per dare assistenza e sollievo alle persone con patologie non curabili che si avvicinano al fine vita, facendosi carico non solo degli aspetti di sollievo dal dolore ma anche del vissuto emotivo di ciascuna famiglia, attraverso l’apporto di diverse figure professionali. L’Hospice ha 7 posti letto, alcuni dei quali realizzati grazie al contributo della Comunità di Primiero, in un contesto il più possibile familiare e di serenità.

Il Vescovo Renato Marangoni si è soffermato a lungo prima con le persone ricoverate e le loro famiglie, portando parole di conforto e una benedizione. Poi con i medici, gli infermieri, gli operatori e i volontari di Mano Amica che operano nella struttura esprimendo parole di apprezzamento per l’operato di ogni giorno a sollievo della sofferenza, con delicatezza e umanità.

Inoltre, si è raccolto per una riflessione nella stanza del silenzio, invitando ad una preghiera per l’umanità sofferente, affidandosi a Maria, madre di tutti i viventi, per l’armonia tra gli uomini. Il Vescovo ha portato, e allo stesso tempo ha raccolto, la serenità che contraddistingue l’Hospice.