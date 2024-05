Verona più vicina: apre tutta la Pedemontana Veneta

Venerdì 3 maggio a Brendola (Vicenza) si terrà l’apertura dell’interconnessione della A4 Brescia-Padova con la SPV Superstrada Pedemontana Veneta

NordEst – È un momento storico: viene finalmente completata e interamente aperta al traffico la “quasi autostrada” alternativa alla pericolosa e frequentatissima A4. La SPV attraversa il Veneto centrale da sopra Treviso fino a oltre Vicenza, passando per Montebelluna, Bassano del Grappa, Thiene, Arzignano e Montecchio Maggiore.

Sarà molto utile anche per il Trentino orientale e Bellunese: chi deve dirigersi verso Milano, scendendo lungo l’A27, a Spresiano (cioè prima di Treviso Nord) può svoltare a destra e imboccare la SPV: eviterà Treviso, Mogliano, il passante di Mestre e “scavalcherà” anche lo svincolo verso Bologna, Padova e Vicenza, ritrovandosi ormai alle porte di Verona. Si lavora per rendere più concorrenziale la SPV con una rimodulazione delle tariffe, mentre non si esclude di poter elevare la SPV al rango di autostrada così da alzare il limite di velocità.