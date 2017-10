Venice Marathon ‘blindata’ per sicurezza

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Previste barriere, e impiego forze ordine in punti strategici

NordEst – La 32/a edizione della Venicemarathon sarà ‘blindata’ sul fronte sicurezza con barriere di difesa e schieramento di forze dell’ordine nei punti strategici e sensibili come, ad esempio, il Ponte della Libertà che unisce la terraferma al centro storico.

E’ quanto deciso in una specifica riunione che si è tenuta in Prefettura a Venezia con tutti i soggetti interessati alla manifestazione che vede iscritti oltre 8mila atleti e che si corre domenica prossima. La competizione che parte da Stra (Venezia) facendo percorrere agli atleti la Riviera del Brenta, Marghera, Mestre, il Ponte della Libertà e parte del centro storico di Venezia fino alla zona dell’Arsenale, sarà controllata da un Comitato operativo misto (Com) mentre uomini della varie forze dell’ordine e militari saranno impegnati lungo l’intero percorso.

In breve

Cortina 2021 – Incassano l’ok della Federazione internazionale dello sci (Fis) i lavori preparatori a Cortina per i mondiali di sci che si disputeranno nella località ampezzana nel 2021. Promosso, in particolare, il tracciato della nuova pista ‘Vertigine’ della Tofana. “Abbiamo fatto il punto con la Fis su tutti gli aspetti più importanti – ha detto Paolo Nicoletti, amministratore della Fondazione Cortina 2021. Voglio sottolineare il grande apprezzamento che ha avuto la pista Vertigine; noi sapevamo che è una bella pista, eravamo molto fiduciosi, ma ci ha gratificato sentire che tutti i commissari della Fis hanno trovato i lavori molto ben fatti e una pista che li ha entusiasmati, dal punto di vista tecnico: è un tracciato spettacolare. Questo è importantissimo per noi”.