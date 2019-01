Bolzano, Omicidio Oberhollenzer: fermato Patrick Pescollderungg, 34 anni

Connect on Linked in

Presunto omicida persona del posto che conosceva la vittima

Bolzano – E’ stato arrestato il presunto omicida di Maria Magdalena Oberhollenzer, la donna di 54 anni trovata morta il 27 dicembre nella sua casa di San Giorgio di Brunico. Si tratta di una persona del posto che conosceva la vittima.

Secondo la confessione dell’uomo, la donna sarebbe morta per un gioco erotico finito male. La donna era stata prima picchiata, con dei pugni al volto e alla testa, e poi strangolata a letto. I carabinieri, nella serata di domenica, hanno fermato Patrick Pescollderungg, un 34enne residente a Brunico, formalmente indiziato del delitto.

L’uomo, nel corso di un lungo interrogatorio, sarebbe caduto in numerose contraddizioni. Alla fine, secondo un comunicato dei carabinieri, Pescollderungg ha reso delle “preliminari dichiarazioni confessorie”. Secondo il suo racconto, la donna sarebbe morta in conseguenza di una pratica erotica estrema. Ora è in carcere a Bolzano in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.