Venerdì di passione in Valsugana: ss47 chiusa 4 ore per il ribaltamento di un camion

Un mezzo pesante si è ribaltato venerdì mattina alle 5, perdendo il carico sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto nel comune di Civezzano (zona cava Corona) mentre il tir viaggiava in direzione Pergine

Trento – La statale in direzione Pergine è rimasta chiusa al traffico per almeno 4 ore causando la paralisi totale della viabilità. Nessuna conseguenza fortunatamente per l’autista del mezzo pesante.

Pesanti disagi al traffico

Per cercare di gestire il flusso di veicoli diretti verso Pergine e Padova impegnate numerose pattuglie della polizia locale di Trento che hanno tentato di deviare il traffico verso la Vigolana e il lago di Caldonazzo. Inevitabili i disagi, una corsia è stata riaperta alle 9.30 del mattino.

In breve

Infortunio sul lavoro a Massimeno. E’ accaduto venerdì mattina, verso le 8, in un cantiere alla fine del paese di Massimeno, in val Rendena. Un operaio di 39 anni, al lavoro su un ponteggio, per cause da chiarire, è caduto da un’altezza di circa 5 metri. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con il supporto dell’elicottero e dei vigili del fuoco volontari di Giustino e Massimeno. L’uomo, cosciente, avrebbe riportato diverse fratture: è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Trento.