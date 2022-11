Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare il rogo e per portare in sicurezza le persone che si trovavano all’interno della struttura. Purtroppo per la donna non c’era niente da fare. La vittima è l’ex proprietaria dell’hotel Goldenes Roessl, di 90 anni.

E’ rimasta vittima di un’intossicazione da fumo.. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un piano alto dell’edificio. Il decesso con ogni probabilità è avvenuto per intossicazione da fumo.