Vanoi tra musica e immagini: venerdì 13 dicembre prima del film “La Val che urla”, sabato 14 dicembre festa per il Coro locale

Weekend ricco di appuntamenti, protagonista la valle del Vanoi sul grande schermo

Primiero/Vanoi (Trento) – Proiezione del film girato tra Trentino e Veneto, “La Val che urla” di Lucia Zanettin, venerdì sera 13 dicembre alle 21 all’auditorium di Primiero. Un thriller che tiene con il fiato sospeso con incredibili colpi di scena nel cuore verde del Trentino. Le riprese hanno coinvolto un po’ tutta la valle del Vanoi (sono state girate a Caoria, in località Refavaie, a Passo Gobbera, nella forcella di Calaita, nella Val del Lach e in molte altre zone) ma anche il vicino Agordino nel Bellunese. Le riprese dovevano cominciare proprio il giorno in cui l’ira della tempesta Vaia, si è manifestata con maggior vigore (il 29 ottobre 2018), ma sono invece slittate e nel frattempo il territorio è mutato completamente.

Coro Vanoi in festa a Canal San Bovo

Dopo la recente trasferta a Roma, l’esibizione in piazza San Pietro davanti a migliaia di fedeli e l’incontro con il Papa Francesco, il Coro Vanoi prosegue i festeggiamenti per il trentennale della sua nascita. Lo fa presentando un inedito spettacolo realizzato proprio in occasione dell’importante ricorrenza, sabato 14 dicembre dalle 21 in chiesa a Canal San Bovo. Si tratta di un originale film-concerto. Una pellicola girata tra i più belli e suggestivi angoli del Vanoi che, accompagnata dai canti eseguiti dal vivo dal Coro, racconta una storia toccante e coinvolgente. Tra gli canti inediti appositamente preparati, spicca un’antica canzone scritta e recuperata nella Valle del Vanoi che, per la prima volta, viene presentata al pubblico grazie all’armonizzazione del maestro Paolo Scalet, direttore del coro. Un’idea originale che affonda però le sue radici nella trentennale storia del coro, la quale ha già visto la realizzazione e presentazione al pubblico di ben altri otto spettacoli che, secondo le tecnologie disponibili al tempo, erano basati sulla proiezione di diapositive accompagnate da una storia narrata in musica dal Coro.