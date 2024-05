Vanoi, Manovra congiunta della Croce rossa con i volontari di zona, domenica 26 maggio

In collaborazione con Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Nu.Vol.A. A fine evento, pranzo conviviale aperto a tutti al tendone delle feste (fronte Municipio)

Primiero/Vanoi (Trento) – Sarà una giornata di impegno per la Croce rossa locale, domenica 26 maggio dalle 8 a Canal San Bovo, con tutti i colleghi di altri gruppi, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità. Un momento importante per simulare un intervento di emergenza in collaborazione con i volontari di altri gruppi, ma anche per ricordare i 160 anni della Croce rossa italiana. Successivamente, non mancherà il momento conviviale, aperto a tutta la popolazione con molte altre attività, per condividere la grande forza del volontariato locale.