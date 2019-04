Valsugana, Sfida tra auto truccate: due giovani denunciati dai Carabinieri

Infortunio in fabbrica a Ossana, operaio gravissimo. E’ ricoverato in rianimazione all’ospedale S.Chiara di Trento un operaio di 53 anni rimasto coinvolto in un grave infortunio su lavoro nel corso del turno notturno nello stabilimento della Fucine Film spa a Fucine di Ossana, in val di Sole. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto incastrato in un macchinario. Dopo i primi soccorsi, l’operaio è stato trasportato a Trento dall’elicottero in condizioni disperate. Accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati avviati dai carabinieri e dall’Uopsal.

Si indaga su spray peperoncino Obi. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per risalire agli autori che sabato scorso hanno utilizzato degli spray al peperoncino nel garage del market di bricolage Obi a Brunico. Trentacinque persone sono state portate in via precauzionale in ospedale, ma le conseguenze – ribadiscono gli inquirenti – potevano essere più pesanti. Due bombolette di spray al peperoncino sono state trovate in un cestino dei piani sotterranei. I carabinieri stanno analizzando le testimonianze e le riprese dell’impianto di videosorveglianza per individuare gli autori.