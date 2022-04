LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Atti vandalici al Parco Vallombrosa di Primiero, la segnalazione di una mamma: cartelli divelti o spariti, che amarezza!

Tornano le vostre segnalazioni, sia positive che negative dal territorio e giriamo agli Enti di competenza per una possibile soluzione. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero (Trento) – La segnalazione di una mamma di Primiero che ha scattato queste foto verso le 15 di domenica 24 aprile, ci lascia davvero perplessi. A poche settimane dal consueto esame di educazione e sicurezza stradale per i ragazzi della scuola primaria, qualcuno ha pensato di abbattere o asportare alcuni cartelli stradali posizionati nel parco o persino di portarsene a casa qualcuno. Con quale obiettivo?

Le foto documentano quanto accaduto e le pubblichiamo con molta amarezza per la valle. Un atto vergognoso per chi l’ha compiuto. I fatti, potrebbero risalire alla notte tra sabato e domenica. Un gesto davvero irresponsabile, che merita gli accertamenti del caso, soprattutto per lo sforzo dell’Amministrazione pubblica di Primiero San Martino di Castrozza, che da anni sta investendo in questo parco con molte iniziative dedicate ai più giovani con un percorso dedicato proprio alla sicurezza stradale.