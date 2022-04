Neve in quota e disagi: auto si ribalta prima di passo Rolle, incidente anche a Peio

Intervento dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, venerdì mattina. Mobilitati anche a Peio i vigili della zona

San Martino di Castrozza (Trento) – La neve caduta in queste ore in quota ha creato anche qualche problema alla circolazione e alcuni piccoli incidenti, fortunatamente senza feriti.

Vigili del fuoco mobilitati venerdì mattina, lungo la ss50, per un’auto ribaltatasi in modo autonomo, sulla strada tra San Martino di Castrozza e passo Rolle, senza coinvolgere altri mezzi. Fortunatamente il conducente del veicolo non è rimasto ferito. I vigili hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza la vettura, senza particolari problemi.

Incidente anche a Peio

Venerdì mattina sulla SP 87, incidente tra gli abitati di Cogolo e di Peio Terme. Due i mezzi coinvolti: un pulman e un trattore impegnato nell’attività di sgombero neve. I vigili di fPeio, sono intervenuti alle 9:38 e hanno gestito la viabilità.