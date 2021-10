Valle del Vanoi, incendio boschivo sabato sera poco prima di Caoria: fiamme domate dai vigili del fuoco

Posted on

In occasione della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare, il Codacons lancia un bollino per individuare i ristoranti e le aziende della regione impegnate contro lo spreco in ambito alimentare e che hanno adottato misure contro le eccedenze alimentari NordEst – Il “Bollino ok CODACONS: no agli sprechi si all’ambiente”, è un attestato emesso dal […]