Val Martello, Muore un sedicenne: arrestato il conducente dell’auto di 19 anni

L’auto con quattro ragazzi è finita fuori strada e si è capovolta in un prato. Grave anche un ragazza. Il conducente piantonato in ospedale

Transacqua (Bolzano) – Aveva 16 anni la vittima dell’incidente avvenuto domenica mattina all’alba in val Martello. Viaggiava con un altro ragazzo e due ragazze.

Una delle ragazze di 17 anni, è grave all’ospedale di Merano, il conducente – anche lui giovanissimo, 19 anni – è stato arrestato e si trova piantonato dai carabinieri a Silandro. E’ accusato di omicidio stradale e lesioni stradali colpose.

A Transacqua in Val Martello, all’altezza della cooperativa MEG, per cause ancora non chiarite, l’auto è finita fuori strada in un prato. Si è capovolta ed è rimasta adagiata sul tetto. I quattro ragazzi sono rimasti incastrati dentro. Nonostante il grande dispiegamento di mezzi di soccorso per uno di loro non c’è stato nulla da fare.

Una ragazza ferita gravemente è stata portata in elicottero all’ospedale di Merano. Gli altri due sono invece all’ospedale di Silandro con ferite non gravi.

In breve

Vadena, bomba neutralizzata con successo. E’ la prima volta che un’operazione di disinnesco avviene durante una pandemia, ma non ci sono stati intoppi. Rimasto vuoto il centro di accoglienza per le persone evacuate, che sono 1200. Riaperte autostrada e ferrovia.