Val di Fassa, Super G Coppa del mondo femminile: Brignone in “Volata”, due gravi incidenti in pista

Federica Brignone vince il Super G in Val di Fassa , quarta Irene Curtoni. Completano il podio Lara Gut Behrami e Corine Suter , brutti incidenti per la norvegese Lie e l’austriaca Schneeberger

Val di Fassa (Trento) – Nel giorno di festa per Federica Brignone, in Val di Fassa, purtroppo si registrano due gravi incidenti in pista. Attimi di grande apprensione prima di mezzogiorno per la caduta della norvegese Kajsa Vickhoff Lie (foto), finita contro le reti a bordo pista in seguito all’uscita da una porta del Super G, riportando frattura di tibia e perone.

Gara sospesa per circa 30 minuti e poi ripresa alle 12, in seguito al recupero dell’atleta norvegese da parte dell’elicottero Aiut Alpin che ha verricellato in pista un operatore. La sfortunata atleta è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La seconda caduta

Gare riprese dopo la prima caduta dell’atleta norvegese e subito dopo sospese nuovamente per la nuova caduta dell’austriaca Rosina Schneeberger, verso le 12.30. Anche in questo caso soccorsi in azione con l’elicottero presente alla partenza degli impianti.

La “Volata” di Federica Brignone

Federica Brignone vince il superG di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1.14.61 davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59 centesimi, e Corinne Suter, terza a +0.72.

Buona prova anche delle altre azzurre con Elena Curtoni che chiude quarta, seguita da Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. La Brignone con questo successo ha raggiunto Deborah Compagnoni in cima alla lista delle più vittoriose italiane in Coppa del mondo a quota 16 vittorie.

I primi commenti

“Non era un momento facile per me dopo i Mondiali sia per i risultati che per tutto il contesto – ha commentato Brignone – riuscire oggi a sciare come in allenamento e a tirare fuori il massimo è già una soddisfazione. Sono davvero soddisfatta della mia prova, ne avevo bisogno.

Sono contenta perchè farlo in Italia è sempre bellissimo. Oggi si vedeva che era un tracciato andante, in cui era importante cercare di fare velocità perchè non presenta grosse pendenze. Non sono stata troppo performante, ma mi sono difesa bene. Oggi era importante tenere le punte sempre in giù, non avevo niente da perdere” La svizzera Lara Gut-Behrami con una gara di anticipo ha così vinto la coppa del mondo di SuperG dopo aver conquistato a Cortina il titolo mondiale.

Le immagini delle cadute in Val di Fassa