Val Canzoi, incendio boschivo nel Parco Bellunese

Incendio nel bosco a 1.500 metri sul monte Saladen, mobilitato l’elicottero regionale. Volontari di protezione civile frenati dal maltempo

NordEst – Domenica 21 aprile, in Val Canzoi, nel comune di Cesiomaggiore, si è sviluppato un incendio boschivo all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sul Monte Saladen, a 1.500 metri di quota. Per spegnerlo – ha informato l’assessore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin – stanno operando i tecnici della Regione Veneto e i volontari della Protezione civile antincendio boschivo dell’Ana Feltre che in un primo momento sono stati elitrasportati in quota e poi sono stati trasportati a valle a causa delle burrasche nevose presenti in zona. Nel frattempo l’elicottero della Protezione civile regionale continua a sua attività di supporto allo spegnimento attingendo acqua dal lago della Stua.