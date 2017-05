Vaccini, scatta l’obbligo anche in Trentino Alto Adige

I vaccini resi obbligatori passano da 4 a 12

Trento – Anche in Trentino-Alto Adige la nuova norma sui vaccini, resi obbligatori dal decreto varato ieri dal Governo per l’iscrizione ad asili nido e scuole materne, dovrà essere applicata. I vaccini obbligatori passano da 4 a 12 e ai genitori che si rifiutano di vaccinare i loro figli saranno applicate sanzioni pecuniarie molto salate, di diverse migliaia di euro.

Sia in Trentino che in Alto Adige non è stata raggiunto il livello di copertura previsto dal ministero della salute pari al 95% per i bambini con meno di due anni per tutti i vaccini. I migliori dati si registrano per la polio e il tetano dove si arriva al 94,1% di copertura nel Trentino e al 87% in Alto Adige. Ma la politica della sensibilizzazione dal prossimo autunno dovrebbe lasciare il passo all’obbligo, per poter iscrivere i figli a scuola.

Intanto in Alto Adige si levano le prime voci contrarie. La Süd-Tiroler Freiheit parla di “norma esagerata” anche per il numero di vaccini contemplati mentre la BürgerUnion parla di norma “fascista”.