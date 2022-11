Venerdì 25 novembre alle ore 20.30 nella chiesa di Mezzano

Mezzano (Trento) – Interessante appuntamento culturale nella chiesa di Mezzano, venerdì sera 25 novembre alle 20.30. Il 7 ottobre ha aperto i battenti a Trento, presso il Museo Diocesano Tridentino, una mostra antologica sulle opere di Vittorio Melchiori: artista eclettico di cui si possono ammirare i grandi affreschi nella chiesa parrocchiale di Mezzano e nella chiesa di Prade, realizzati negli anni Quaranta del secolo scorso. Un’altra circostanza rende l’occasione per conoscere questo artista ancora più significativa: ricorrono quest’anno i 350 anni della costruzione della chiesa di Mezzano nella sua volumetria attuale.

Dopo la conferenza di Domizio Cattoi, Conservatore presso il Museo Diocesano Tridentino, svoltasi presso il Centro Civico a Mezzano, è in programma per venerdì 25 novembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Mezzano, una serata dedicata all’artista, dal titolo: Un racconto a più voci: “Vittorio Melchiori, pittore nelle Chiese di Mezzano e di Prade”.

Chi era Vittorio Melchiori

Vittorio Melchiori (Trento, 1891-1951), artista eclettico, fu attivo per più di un ventennio a Milano, presso la rinomata ditta di vetrate artistiche diretta da Giovanni Beltrami, la più importante fucina di vetri Liberty del periodo.

Tra gli anni Dieci e Trenta del secolo scorso partecipò a numerose mostre della Società di Belle Arti presso il Palazzo della Permanente ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali va ricordata la nomina a socio onorario dell’Accademia di Brera. Di orientamento accademico, Melchiori realizzò numerosi dipinti a tema sacro e allegorico, ma si distinse particolarmente per le sue nature morte ispirate alla produzione del Seicento. Dopo il suo rientro in Trentino, l’impegno dell’artista fu orientato alla realizzazione di vetrate, affreschi e dipinti per le chiese della Diocesi: sono suoi alcuni grandi affreschi nelle chiese di Mezzano e Prade.

Realtà e tradizione. L’arte di Vittorio Melchiori (1891-1951) – Museo Diocesano Tridentino / 7 ottobre 2022 – 24 gennaio 2023. A cura di Domizio Cattoi