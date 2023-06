Primiero, furgone in fiamme in Val Venegia: mobilitati i vigili del fuoco di San Martino e Predazzo, nessun ferito

Chiamata selettiva mercoledì mattina, verso le 8.30. L’emergenza è scattata nei pressi di malga Venegiota

San Martino di Castrozza (Trento) – Furgone in fiamme mercoledì mattina in val Venegia – poco dopo passo Rolle -, su un ponte in legno nei pressi malga Venegiota, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

“Un dipendente della malga – spiega l’Ispettore dei Vigili del fuoco dell’Unione distrt Primiero, Alberto Tisot – appena partito, giunto all’altezza del ponte, ha visto del fumo uscire dal furgone e ha abbandonato subito il furgone, che si è incendiato. Dopo un primo tentativo di spegnimento con un estintore, sono state attivate le squadre dei volontari di San Martino di Castrozza e di Predazzo che in questi casi lavorano congiuntamente. Appena arrivati sul posto la priorità è stata quella di salvare il ponte, perché il mezzo ormai era stato completamente divorato dalle fiamme. Con il corpo di Predazzo siamo in continuo contatto – conclude Tisot – perché sempre più spesso capita di lavorare insieme anche sulla strada di passo Rolle o verso la val di Fiemme, per incidenti stradali in zona”.

Altre immagini dell’intervento