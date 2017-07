Ulss1 Dolomiti, nel 2016 effettuati oltre 750 ricoveri a residenti di Primiero, 1.645 accessi al Pronto Soccorso

Connect on Linked in

Secondo i dati forniti dall’Ulss1 Dolomiti, nel corso del 2016, sono stati effettuati oltre 750 ricoveri a residenti nella Comunità di Primiero, circa il 6% del totale ricoveri dell’ospedale di Feltre. Gli accessi al pronto soccorso dal Primiero sono stati 1.645 su un totale di 30.743

Primiero/Feltre – Le prestazioni specialistiche sono state oltre 16.900. Le branche più richieste, oltre alla diagnostica che comprende laboratorio analisi, anatomia patologica e radiologia, sono state emodialisi, riabilitazione, oculistica, ostetricia e gastroenterologia.

L’Ulss Dolomiti (BL) e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – come annunciato nei mesi scorsi – hanno siglato l’accordo per l’organizzazione delle attività di assistenza ai residenti nella comunità di Valle del Primiero. L’accordo definisce in dettaglio alcuni aspetti della convenzione triennale stipulata tra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento con decorrenza 1° gennaio 2017, valida fino al 31 dicembre 2019.

La convenzione

Gli assistiti del Primiero sono entrati a far parte a tutti gli effetti del bacino d’utenza della Ulss 1 Dolomiti. Fanno quindi riferimento alle strutture dell’Ulss 1 per l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale, compresa l’emodialisi, il pronto soccorso, l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di supporto alle attività territoriali rivolte a soggetti con dipendenza da sostanze e alcool, e per l’assistenza attraverso le cure palliative.

L’accordo dettaglia alcune modalità operative e disciplina i rapporti tra l’ospedale di Feltre e il distretto del Primiero.

I medici del distretto di Feltre, per esempio, presteranno servizio anche al poliambulatorio e nelle RSA del Primiero, secondo un calendario concordato e riguardante alcune specialità.

Tra i vari punti dell’accordo, una particolare attenzione è riservata alla dimissioni protette verso strutture protette o verso il domicilio, per assicurare il pieno coordinamento tra i reparti di degenza e le strutture territoriali trentine per una presa in carico continua della persona assistita.

Condivisione referti

Inoltre, come richiesto più volte nei mesi scorsi dalla Comunità di Primiero, l’accordo prevede che nelle strutture del poliambulatorio di San Martino e, dall’autunno, anche negli studi dei medici di famiglia, siano visibili i referti ambulatoriali erogati dall’ospedale di Feltre. In seguito sarà implementata la condivisione anche dei verbali di pronto soccorso e delle lettere di dimissione.