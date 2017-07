Migranti, Austria pronta a schierare esercito al confine italiano

Connect on Linked in

Il ministro della Difesa austriaco, Doskozil: “Fino a 750 militari al Brennero se il flusso di migranti dall’Italia non diminuirà”. No di Francia e Spagna a nuovi sbarchi nei propri porti. Juncker alla seduta plenaria del Parlamento europeo per un dibattito sulle azioni per alleviare i flussi sull’Italia

Austria – Si alza la tensione in Europa sulla questione migranti. L’Austria vuole schierare l’esercito al confine con l’Italia se non rallenterà il flusso dal Mediterraneo. “Penso che saranno attivati molto presto controlli alla frontiera e che sarà necessario l’aiuto di un dispiegamento (dell’esercito)”, ha detto il ministro della Difesa di Vienna, Hans Peter Doskozil all’edizione on line del Krone Daily, indicando che questa scelta è inevitabile “se non rallenta il flusso dall’Italia”.

Il giornale scrive che 750 soldati e quattro veicoli blindati sarebbero già stati mandati al Brennero lo scorso fine settimane. La Commissione europea intanto ha fatto sapere di essere al lavoro per preparare alcune “misure concrete” sul dossier migranti, dopo l’incontro di domenica dei ministri dell’Interno di Francia, Germania, e Italia e del commissario Ue Dimitris Avramopoulos a Parigi. Le misure saranno discusse oggi al collegio dei commissari. Uno dei nodi più spinosi da sciogliere sarà l’ipotesi di far sbarcare i migranti soccorsi non solo in Italia ma in porti di altri Paesi Ue.

Onu, nessun calo flussi da Libia

L’Onu non prevede un calo del flusso misto di migranti e rifugiati che giungono in Europa via mare: “le indicazioni di cui disponiamo non denotano un rallentamento degli arrivi in Libia, il che significa che un più ampio numero di persone potrebbe continuare a provare di lasciare il paese tramite la rotta del Mediterraneo centrale”. Lo ha detto l’inviato speciale dell’Unhcr per il Mediterraneo centrale, Vincent Cochetel, ricordando che dall’inizio dell’anno 84.830 migranti e rifugiati sono giunti in Italia via mare con un aumento del 19% rispetto all’anno scorso.

Intesa al prevertice di Parigi

L’accordo anticipa di pochi giorni il summit di Tallin, l’Italia incassa la “piena intesa”, di Francia e Germania sulla questione migranti. Primo esito tangibile dell’incontro voluto dal ministro dell’Interno Marco Minniti con i colleghi tedesco e francese, Thomas de Maziére e Gerard Colomb, e con il commissario europeo per gli Affari interni Dimitri Avramopoulos, un documento su più punti che si sta mettendo a punto e che l’Italia presenterà giovedì in Estonia all’incontro dei ministri degli Interni di tutti e 28 i paesi Ue.