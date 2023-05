Alpini, Adunata 2023 ‘bagnata’ ma fortunata per le penne nere a Udine: segui la sfilata (VIDEO)

Posted on

“E’ arrivata l’ora dei diritti: svegliati Italia”. E’ stracolma la piazza romana davanti al Pantheon per la manifestazione lanciata da Arcigay, Arcilesbica e tante altre associazioni per la richiesta di pari diritti per le coppie omosessuali #svegliatitalia le foto dalle piazze Roma (Adnkronos) – Alle 15.40 di sabato all’unisono hanno suonato centinaia di sveglie nella piazza romana […]