Posted on

Tanto pubblico per il secondo giorno della manifestazione dedicata all’artigianato e alla formazione Trento – “E’ stato bello vedere nel corso della giornata molti giovani della scuola trentina che hanno animato questi stand, trasformati per l’occasione in botteghe artigiane, dove non erano in mostra prodotti o oggetti, ma come vengono creati dalla sapienza delle mani, […]