Trieste, ritrovato un corpo di donna in due sacchi nel bosco

Potrebbe essere la 63enne scomparsa

NordEst –Il corpo di una donna è stato trovato, mercoledì pomeriggio 5 gennaio, chiuso in un paio di sacchi neri all’interno dell’ex comprensorio psichiatrico di San Giovanni. Si trovava in un’area boschiva. Potrebbe trattarsi di Liliana Resinovich.

La donna, 63 anni, è scomparsa dalla sua abitazione a Trieste lo scorso 14 dicembre. Da quanto si è appreso il corpo era adagiato a terra dentro due sacchi neri che coprivano uno la parte superiore e uno quella inferiore. Si sarebbero intravisti alcuni indumenti, tra cui un giubbotto grigio.

In breve

