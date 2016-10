Trento, Tragedia in Val di Cembra: nel burrone con il trattore, trovato senza vita nella notte

Tragedia nei campi, giovedì notte, in val di Cembra

Trento - La vittima del tragico incidente è un contadino di 74 anni di Lisignago, trovato senza vita in fondo a un burrone, nel quale era precipitato. L’allarme era stato lanciato giovedì sera dalla moglie, non vedendo rientrare l’uomo. Immediate sono scattate le ricerche, in piena notte il ritrovamento dell’agricoltore senza vita.

L’uomo – secondo il racconto della famiglia – era uscito dopo cena per terminare alcuni lavori che erano rimasti in sospeso nei campi, ma non ha più fatto ritorno a casa.

In breve/Fuori pericolo dopo l’incidente con il trattore

Primiero (Trento) - E’ fuori pericolo l’agricoltore 55enne di Primiero dopo il brutto incidente avvenuto nei giorni scorsi in località Pieve a Primiero. L’uomo stava scendendo da una strada molto ripida in zona “Colaor” quando improvvisamente – pare a causa della rottura dei freni del mezzo agricolo -, è finito fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Fortunatamente, l’agricoltore è riuscito a limitare le conseguenze gettandosi dal trattore. Per lui alcuni mesi di prognosi. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, l’ambulanza, l’elisoccorso e i Vigili del fuoco.