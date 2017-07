Trento, Fondi comunitari a sostegno delle imprese: si parte dal primo luglio

Connect on Linked in

Far crescere la competitività delle imprese per dare maggiore spinta alla crescita e all’occupazione. Questo l’obiettivo delle agevolazioni cofinanziate dai fondi europei a cui potranno accedere, dal primo luglio, le imprese trentine. La Giunta, su proposta del Vicepresidente Alessandro Olivi, ha approvato in via definitiva due schemi di avviso che insieme ai due approvati la scorsa settimana portano a 4 i bandi a disposizione delle imprese.

Trento – “E’ una delle grandi innovazioni strategiche di questa legislatura – sottolinea il vicepresidente Olivi – ovvero utilizzare una parte consistente dei fondi europei per sostenere le imprese con risorse aggiuntive, che vanno ad integrare quelle già previste dalle leggi provinciali, destinate soprattutto alle piccole e medie imprese in una logica improntata sulla qualità dello sviluppo.

Nel giro di poche settimane – evidenzia Olivi – saranno messi a disposizione quasi 18 milioni di euro per raggiungere obiettivi di qualità puntando su export, finanza d’impresa, ambiente e servizi innovativi”.

Ecco un riepilogo dei vari interventi a disposizione delle imprese:

Seed money (2,9 milioni)

Destinatari: soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono avviare in Trentino iniziative imprenditoriali con l’obiettivo di sviluppare prototipi di prodotto, servizio o processo. Le persone giuridiche non devono essere state costituite prima dei 24 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso, mentre le persone fisiche dovranno costituire l’impresa o aprire una sede operativa entro 30 giorni dalla concessione del contributo.

Spesa ammissibile: Fase 1 spesa massima ammissibile pari a € 70.000 (copertura 100%). Fase 2 spesa massima ammissibile pari a € 200.000 (copertura 50%). L’accesso alla fase 2 è subordinato all’investimento nel progetto di impresa da parte di un investitore terzo e viene attuato con lo strumento del «Matching Fund», meccanismo di finanziamento congiunto privato – pubblico in cui il contributo pubblico è pari all’ammontare di un finanziamento privato (pari almeno a € 25.000);

Struttura competente: Trentino Sviluppo Spa.

Presentazione della domanda: tramite piattaforma online all’indirizzo

http://agora.trentinosviluppo.it

Fase 1: a partire dal 1° luglio 2017 al 31 ottobre 2017;

Fase 2: entro il 3 settembre 2018 e, qualora disponibili ulteriori risorse, entro il 5 novembre 2018 o al massimo entro il 4 febbraio 2019.

Investimenti innovativi (5 milioni)

Destinatari: piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale nei settori individuati dai codici ateco ammissibili, che realizzano investimenti in terreni ed edifici, impianti, attrezzature e macchinari, autoveicoli arredi, brevetti e diritti di utilizzazione delle tecnologie.

Spesa ammissibile: minimo € 300.000 – massimo € 2,5 milioni;

Struttura competente: Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche.

Presentazione della domanda: dal 1° luglio 2017 al 15 ottobre 2017 via pec all’indirizzo: apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it

Moduli disponibili all’indirizzo: www.apiae.provincia.tn.it

Risparmio energetico (8 milioni)

Destinatari: piccole, medie e grandi imprese operanti sul territorio provinciale in qualsiasi settore che realizzano investimenti, sulle strutture e nel processo produttivo, per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti nonché per l’installazione di impianti per la produzione di energia. In particolare sono finanziabili:

caldaie a biomassa

collettori solari

pompe di calore

impianti fotovoltaici

altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei consumi di energia termica nei processi produttivi

altre iniziative dalle quali conseguano rilevanti riduzioni dei consumi di energia elettrica nei processi produttivi

ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione

coibentazioni termiche pareti esterne

coibentazioni di coperture e di pavimenti di edifici esistenti

sostituzione di finestre, portefinestre e di chiusure trasparenti

cogenerazione ad alto rendimento.

Spesa ammissibile: minimo € 4.500 – massimo € 5 milioni;

Struttura competente: Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche.

Presentazione della domanda: dal 1° luglio 2017 al 15 ottobre 2017 via pec all’indirizzo: apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it

Moduli disponibili all’indirizzo: www.apiae.provincia.tn.it

Acquisto servizi per l’innovazione e l’export (2 milioni)

Destinatari: piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale nei settori individuati dai codici ateco ammissibili, per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale. In particolare sono finanziabili servizi di consulenza:

– per innovazione e design di prodotto, innovazione di processo e nelle strategie, anche organizzative;

– per tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità;

– per iniziative pilota in campo ambientale;

– per indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico;

– per l’utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;

– per la stipula di contratti di rete;

– efficienza e diagnosi energetica;

– servizi di natura strategica per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato;

– qualità dell’impresa;

Spesa ammissibile: minimo € 5.000 – massimo € 400.000.

Struttura competente: Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche.

Presentazione della domanda: dal 1° luglio 2017 al 15 ottobre 2017 via pec all’indirizzo: apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it

Moduli disponibili all’indirizzo: www.apiae.provincia.tn.it

