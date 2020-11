Tragedia a Pietramurata: Federica Marcolla medico a Cognola, muore sulla ferrata

Posted on

L’idea è della Varkey Gems Foundation come riconoscimento per un insegnante che abbia dato uno straordinario contributo alla professione Venezia – “Avere un’idea ma anche il coraggio di portarla avanti, pur in una situazione non ottimale come quella in cui si trova la scuola italiana, vittima dei tagli indiscriminati degli ultimi governi: anche questo fa […]