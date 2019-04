Trento, Domenica 7 aprile si apre la stagione “all’Orto Villano”di Villazzano: picnic e lavoro in compagnia, si cercano nuovi volontari

Villazzano (Trento) – Domenica 7 aprile grande festa a Villazzano per inaugurare “l’Orto si!”. Un progetto unico per conoscere nuove persone, coltivando. I promotori dell’iniziativa lanciano però un appello a tutti coloro che vogliono prendere parte alle “domeniche nell’orto”.

“Sapevi che a Villazzano c’e’ un grande orto, Villano perché non urbano e da più di sei anni lì è sorto – spiegano i promotori del progetto – con Ortaggi, tuberi, aromatiche… a breve sarà tempo di veder germogliare: tutte le piante più carismatiche! L’ingresso è presso la rotonda di Villazzano, oltre i primi alberi. Ci vediamo alle 12:30 con le nuvole o senza e dopo un pic nic da condividere tra tutti, non lasceremo cumuli che siano ancora brutti. Porta anche la tua musica o se vuoi qualcosa domandare, intanto qui ci puoi contattare: Fb: Richiedenti Terra, richiedentiterra@gmail.com Ma soprattutto… Alla festa non mancare! Cerchiamo nuove persone interessate a coltivare insieme a noi!”