Trento, brilli al volante: a Natale 15 denunce per guida in stato di ebbrezza

In Trentino a seguito di controlli dei carabinieri

Trento - Sono stati 15 gli automobilisti denunciati in Trentino per guida in stato di ebbrezza durante le feste natalizie, a seguito di controlli con l’etilometro da parte dei carabinieri. In particolare sei le denunce in Valsugana, tre a Trento, tre a Riva del Garda, due a Cles e una a Rovereto.

A Riva è stato denunciato anche un automobilista per guida in stato di alterazione da stupefacenti.